Tidigare chef begär Asplöven i konkurs

Hockeyklubben Asplövens vara eller icke vara har varit omstritt under de senaste månaderna. Nu begär en tidigare Asplöven-chef klubben i konkurs. I dokument som skickats in till Haparanda tingsrätt uppger han att han inte fått lön eller semesterersättning under flera månader. Han ska också ha lämnat sitt uppdrag i december pågrund av utebliven lön.

Chefen hade då haft sin tjänst sedan i juni förra året. Konkursryktena har omgärdat klubben under flera månader och Asplöven uteslöts ur Hockeyettan efter att inte spelat en planerad match mot Kiruna.