Bodenparet bytte lägenhet mot husbil – ”Semester hela tiden”

Att bo i husbilen även under vintern är inget som paret ångrar. Nu blickar de fram emot sin tredje vinter.

– Visst är det lite omständligare, med lite mindre porslin och prylar. Men vi har det fantastiskt bra och det uppväger allt, säger Kerstin Englund.

– Man bryr sig inte ens om att gräla, det är så små ytor, säger Bosse Englund.

Pendlade tidigare mellan Boden och Luleå

Paret Englund, som båda börjar närma sig pensionsåldern, jobbar inom vården och bor i Boden. Men de jobbar i Luleå, så nu slipper de pendla mellan jobbet och bostaden.

– Sedan var det ombyggnaden av 97:an plus att vi bytt till en vinterbil som skulle klara kylan, säger Kerstin Englund.

Paret har dock varit ned en sväng med husbilen i södra Sverige, men vände uppåt efter 10-12 dagar.

– Det är enkelt att leva här, säger Bosse Englund.

Har kvar lägenheten i Boden

Paret har kvar sin bostadsrätt i Boden, men den används mest till att laga storkok för att paret ska ha middag under jobbveckorna.

Nu under sommaren är campingen nästan fullbelagd och så ser det ut under cirka två månader. Men under vintern är de ungefär tio ekipage på campingen.

– Vi känner ju igen de som är här för säsongen och vi hjälper varandra, säger Bosse Englund.

Kommer ni att sluta komma hit?

– Nej, inte så länge hälsan håller, säger Bosse Englund.