Bodens järnvägsnota har gått från 144 miljoner – till noll

I samband med försäljningen av mark till stålbolaget H2 Green Steel garanterade kommunen att ett stickspår på järnvägen skulle finnas på plats inom fyra år.

Nu är man ett steg närmare.

Upphandlingen är klar vilket innebär att Boden slipper gå in med 144 miljoner för att finansiera nio procent av byggnadskostnaden.

– Företaget som vann koncessionsupphandlingen tror så mycket på det här att de går in med eget kapital. Så under byggtiden går kommunen in med noll kronor, säger kommunalrådet Claes Nordmark (S).

”Funnits ett politiskt motstånd”

Efter byggtiden då? I avtalet framgår det att kommunen ska gå in med 30 miljoner per år i aktieägartillskott – men Nordmark säger att kostnaden jämnas ut av intäkterna från de som hyr in sig på att bruka järnvägen.

Avtalet har med andra ord bemötts av positiva reaktioner.

– Det har funnits ett politiskt motstånd för hela upplägget kring upphandlingen. Men på mötet försvann det. Det var skönt att se att även de som varit oroliga och rädda faktiskt kunde säga att det ser riktigt bra ut.

Finns fortfarande hinder

Nästa steg i processen blir att Bodens kommun tillsammans med företaget Polar Structure bildar ett gemensamt bolag.

Där kommer Bodens kommun endast äga nio procent av aktiekapitalet.

I klippet berättar Claes Nordmark om vilka hinder som fortfarande kan dyka upp kring järnvägen.