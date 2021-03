Covidspridningen i Norrbotten – så ser det ut i din kommun

Region Norrbotten meddelade i dag, 1 mars, att ytterligare 247 personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19 (fredag 127, lördag 83 och söndag 37 fall). Det innebär att totalt 12 764 personer har konstaterats vara smittade i Norrbotten sedan utbrottets början.

För stunden vårdas 40 personer med covid-19 på sjukhus i länet, varav 10 på covid-IVA , dessutom 4 utomläns.

Totalt 204 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början. 103 av de avlidna var män och 101 kvinnor.

Under vecka 8 testades 5 404 (682 fler än föregående vecka) personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 834* av dessa (15,4 procent) testades positivt för covid-19.

* Här kan antalet ibland skilja sig från den totala siffran i faktarutan nedan, detta eftersom anmälningarna inte kommer in samma dag eller att det handlar om utomlänspatienter och dubbelprovtagningar.

Till och med vecka 7 har 13 205 personer fått minst en dos vaccin, av dessa är 8 221 personer fullvaccinerade (Källa: Folkhälsomyndigheten).