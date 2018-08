Eleverna kan inte återvända till sin skola

Det var i slutet av april som det brann på Björkskataskolanoch sedan dess har det pågått ett saneringsarbete av lokalerna. Nu står det klart att det behövs ett mer omfattande renoveringsarbete innan eleverna kan gå på skolan.

Därför kommer Björkskataskolan ha sin verksamhet i Vattenfalls tidigare lokaler i Luleå centrum under hela läsåret 2018/2019.

Stort röjningsarbete

Saneringen av lokalerna på Björkskatan har pågått under hela sommaren. Brandskadade möbler och läromedel har sanerats och det har även gjorts ett röjningsarbete som handlat om att riva väggar och tak i de mest brandskadade områdena. Under kommande läsår byts all ventilation och ny kabel för el dras. Det kommer även att sättas in nya golv och ljud och belysning ska ses över för att matcha de krav som är nu år 2018.

– Det är ett stort jobb som ska göras men vi ser ändå positivt på att till läsåret 2019/2020 återvända till en nyrenoverad skola som erbjuder en god arbetsmiljö för elever och personal, säger rektor Elisabeth Landström.