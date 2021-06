Finsk tull sprängde snusliga – förde in över två ton svenska prillor från Norrbotten

Tullen har utrett ett fall där två personer från södra Finland och en person från norra Finland misstänks ha gjort sig skyldiga till grovt skattebedrägeri och smuggling. Detta genom att föra in mer än 2 000 kilogram snus olagligt från Sverige till Finland och genom att förmedla snuset vidare under åren 2019-2020.

Under coronarestriktionerna för gränsövergång har personerna smugglat in snus över Torne älv och Muonio älv men även via andra platser än via de officiella gränsövergångsställena.

Använde motorbåt i Pello

Under vintern har snus fraktats med snöskoter och släde, under sommaren med motorbåt. Tullen lyckades beslagta en last med 265 kilo snus, som lite tidigare hade förts in i landet med en motorbåt i Pello, Övertorneå kommun, och som man höll på att transportera med en paketbil till södra Finland.

Värdet på det smugglade snuset är mer än 200 000 euro och beloppet av undandragen punktskatt mer än 800 000 euro.

Fallet har gått till åtalsprövning.