Så räddades Luleå camping när norrmännen uteblev

Möjligheten kom upp genom de industrisatsningar som görs i Norrbotten.

– Det är många företag som söker långtidsboende och möjlighet att ha eget kök och eget badrum. Det blir som ett eget litet hus, säger Malin Gotthold, destinationschef vid First Camp Luleå.

Kommer fortsätta året ut

Ett vanligt år släpper man inte in företagen i stugorna under högsäsongen då de är långtidsboende men i år har man valt att göra annorlunda

– I år har vi valt att ha kvar de som bott länge under vintern och som kommer fortsätta jobba in på hösten som får stanna kvar. Så stugorna är till stort sett fullbokade. Det som finns kvar bokas snabbt upp av privatpersoner. Men företagen är såklart en stor del av våra stuggäster just nu.