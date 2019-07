Förvildad kattkoloni i Karungi ska fångas in och avlivas

Problemen med förvildade tamkatter är inget nytt i byn Karungi utanför Haparanda. Under flera års tid har hemlösa katter observerats i området och enligt Länsstyrelsen handlar det i dagsläget om en grupp på mellan 40-50 katter. En antal som dessutom hela tiden växer då en katthona kan få upp till 4 kattkullar per år med 1-6 ungar i varje kull.

– Länsstyrelsen har bedömt att ingen tar hand om katterna, dock har det funnits personer som vid tillfällen gett dem mat, säger Louise Linder, tf enhetschef på djurskydds- och veterinärenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Fångas in i burar

Med start idag måndag kommer Länsstyrelsen att börja fånga in de förvildade katterna genom att placera ut burar i området. För att inte fånga in andra katter har Länsstyrelsen uppmanat kattägare att hålla sina katter inomhus under en tvåveckors-period eller ID-märka dem.

– Katter som lever i kolonier är utsatta för lidande. Det är inte ovanligt att de drabbas av sjukdomar, förfrysningsskador och dör på grund av de svåra förhållandena, säger Louise Linder.

Avlivas vid infångandet

Enligt Länsstyrelsen är de förvildade katterna inte omplaceringsbara och kommer därför att avlivas.

– Med anledning av att katterna bedöms vara så pass förvildade är det ur djurskyddssynpunkt inte motiverat att hålla katterna i fångenskap. Länsstyrelsen har därför beslutat att katterna kommer att avlivas vid infångandet.