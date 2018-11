Körde 727 mil – lyckades fånga fyra katter

Enligt djurskyddslagen är det djurägaren som ska stå för alla kostnader som blir i samband med ett omhändertagande. Det innebär att Ture Toolanen som är 91 år och glömsk nu är skyldig staten 208 693. Vid två olika tillfällen försökte polisen verkställa länsstyrelsens beslut att omhänderta katterna. Det innebär att han betalar för alla transporter, den djuranpassade bilen, arbetstiden det tagit att fånga katterna, de många resorna till och från hans hus, veterinärsundersökningar, uppstallning på djurhotell, medlet som används för att avliva hans katter och till slut kremeringarna. Totalt fångas 19 katter, 16 avlivas även om de mår bra men anses vara förvildade och tre ungar får nya hem.

Har inte längre råd med sin egen begravning

Det är egentligen ingen som har gjort fel. Länsstyrelsen har följt lagen och sett till katternas bästa och polisen har verkställt deras beslut. Men det hjälper inte Ture eftersom ingen av dem tar någon hänsyn till vilket skick djurägaren själv är i.

– Jag tycker att de gjort fel. Jag tänker – vem ska bekosta hans begravning? För det är tomt i börsen hos honom, säger hans systerson Roger Monfelt som bor i Värmland men som ändå försöker hjälpa Ture med att betala hans räkningar.

Många och långa resor

När man läser besluten som föregått omhändertaganden ser man tjänsteanteckningar som visar att de som träffat Ture anser att han är ”virrig”. Man kan också läsa att de försöker fånga in några av katterna med burar. Burarna måste kontrolleras minst en gång per dag enligt Jordbruksverkets regler. Det är bara det att Ture Toolanen bor i Juoksengi – de som ska fånga katterna i Luleå. Totalt körde de som skötte infångandet 727 mil under tolv dagar. Det är lika långt som att köra genom hela Sverige fyra och en halv gång. De lyckas fånga fyra katter innan Martin Wass som då är djurhandläggare på polisen i Norrbotten avbryter försöken då han tycker att att det kommer att bli för dyrt.