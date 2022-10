H2 Green Steel söker arbetskraft bland ukrainska flyktingar

”Do you want to be a part of the journey?”, skriver bolaget för att locka nya arbetskraft och det var så många som anmälde sitt intresse för att delta vid informationsträffen att man fick anordna tre träffar för att få plats.

–Det är väldigt stor efterfrågan vilket är jättekul, säger Tess Bojler som är rekryterare för H2 Green Steel.

Bolaget banar även väg för omskolning

Förutom att anställa redan kvalificerade arbetare skriver bolaget att de kommer behöva höja och omskola ett stort antal anställda genom Komvux och yrkesutbildningsprogram. Därför samverkar bolaget med utbildningsverksamheten gällande omskolning- och utbildningamöjligheter. Och de kurserna ska börja redan våren 2023, så det är bråda dagar för bolaget.

– Faktiskt var det en del kollegor som inte kunde vara med idag från HR-organsisationen för man sitter i detta nu i möte med kommunen för att diskutera igenom vad vi behöver och hur vi kan lägga upp det, säger Tess Bojler.

I videon berättar Tess Bojler om hur stora rekryteringsbehoven är vid H2 Green Steel är.