Hotell och restaurangfacket: “Kris i stora delar av branschen” 

För tillfället har inte fackförbundet några siffror på länsnivå, men generellt har Hotell och restaurangfacket sett en ökad arbetslöshet i branschen sedan början på året.

– Men den här kraftiga varselvågen började förra veckan och efter det har det accelererat. Väldigt mycket har kommit in under denna vecka också, säger Malin Ackholt och fortsätter:

– Det vi ser har kommit in igår och i dag är fortfarande lika många varsel men de kanske inte omfattar lika många människor, men det beror på att det är mindre verksamheter som kommer in nu.

Varsel

Enligt Malin Ackholt startade den stora vågen med varsel i hotellbranchen, i första hand kopplat till storstäderna.

– Nu ser vi att hotell i hela landet kommer, men vi ser också att restauranger och kaféverksamheter i hela landet som kommer.

Kris i branschen

Fackförbundet har i dag uppgifter på omkring 10 500 personer i Sverige som står utan arbete inom Hotell och restaurangbranschen.

- Det är kris i stora delar av branschen, inte överallt men i väldigt stora delar av branschen.