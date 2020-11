Humorlegenden John Cleese postar Haparandas gatuskylt på sociala medier

The Ministry of Silly Walks är en klassisk Monty Python-sketch där John Cleese spelar huvudrollen som tjänsteman på myndigheten för löjliga gångstilar – något som blev upprinnelsen till den skämtsamma skylten i Haparanda.

Nu har alltså självaste upphovsmannen till ”silly walk” postar skylten på sin facebooksida, något som Haparandabladet var först med att berätta.

Under en bild på skylten i Haparanda skriver John Cleese ”Spotted in a park on The Sweden/Finland border #sillywalk”.

Plockades ner 2016

Herr Gårman-skyltarna med udda motiv sattes upp 2016 men fick tas ned eftersom det inte är tillåtet att sätta upp tilläggstavlor på stolpar som ägs av Trafikverket.

Skyltarna placerades därefter ut som konstnärliga utsmyckningar istället.