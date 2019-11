Ingenjörsutbildningar under utveckling

Lena Abrahamsson, dekan på teknisk fakultet på LTU förklarar hur bland annat dagens snabba digitalisering ändrat spelplanen.

– Det ställer ökade krav på hanteringen av nya typer av arbetsuppgifter för ingenjörer. Överhuvudtaget behövs de fler som vill bli ingenjörer så vi måste skapa attraktiva utbildningar.

Civilingenjörer och ingenjörer har viktig roll

Under konferensen samlas 200 lärare från hela Sverige, som tillsammans ska utveckla utbildningarnas kvalitet. Per Weihed är prorektor på LTU och menar att den pedagogiska utvecklingen inom utbildningen är jätteviktig, att man följer upp samhällets behov i stort.

– Civilingenjörer och ingenjörer rent generellt har en oerhört viktig roll att spela för att kunna bygga upp ett framtida hållbart samhälle.

Det livslånga lärande är en annan fråga som blivit allt viktigare i takt med att samhället ställer större krav på ständig kompetensutveckling. Äldre ingenjörer som gick ut sin utbildning för länge sedan får sätta sig på skolbänken igen.

– Man ska kunna komma in och läsa kortare kurser, gärna ihop med yngre studenter. Dynamiken i hela utbildningssystemet är under förändring just nu.