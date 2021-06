Krislägesavtalet halverat i Norrbotten – oro för 12-timmarspass utan extra ersättning

Krislägesavtalet innebär att ordinarie kollektivavtal eller enskilda överenskommelser inte gäller. De ersätts i stället med villkoren i krislägesavtalet.

Ordinarie arbetstid inom krislägesavtalet är 48 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera mellan veckorna, så länge den totala arbetstiden under fyra veckor är maximalt 192 timmar. Arbete kan planeras till att genomföras under hela dygnet, veckans alla dagar.

Enligt krislägesavtalet utgår en ersättning på 120 procent av ordinarie lön för varje arbetad timme. Detta innebär att den totala ersättningen blir 220 procent av den vanliga lönen. Krisersättningen höjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid som kan beordras när det inte räcker att en person jobbar i snitt 48 timmar per vecka.

Källa: Region Norrbotten