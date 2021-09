Larm om bedragare i Arvidsjaur – försöker sälja rosor

Under eftermiddagen ska rosförsäljare ha setts i Sorsele och senare under kvällen afton har tips kommit in om att de har synts i Arvidsjaur.

Enligt polisen finns det misstanke om att rosförsäljarna använder blomförsäljningen som ett sätt att lura till sig pengar.

– Vissa bedragare riktar in sig mot äldre personer. Ibland knackar de på hemma hos folk, ibland tar de kontakt utanför butiker eller liknande, säger Elisabeth Glaas, presstalesperson vid polisen.

Polisen uppmanar folk att vara kritisk mot okända besökare samt mot personer som söker upp dig för att sälja något.

– Får du en känsla av att något inte stämmer, ring polisen. Öppna inte ytterdörren och plocka inte fram plånboken, säger Glaas.

Vid pågående brott ring 112.