Stålverk i Boden kräver 2 000 liter älvvatten – i sekunden

Det är främst H2 Green steels nya stålverk i norra Svartbyn som behöver stora mängder industrivatten för att få fart på verksamhet. Därför ska Bodens kommun ansöka hos mark-och miljödomstolen att få leda bort vatten från Lule älv, och det handlar om stora mängder.

”20 badkar i sekunden”

Ansökan kommer att gälla bortledning av vatten med 2 000 liter per sekund, eller drygt 63 miljoner kubikmeter per år via uttagsledningar och pumpar uppströms avloppsreningsverket i Bodsvedjan.

– Det är frågan om mycket vatten. Det motsvarar 20 badkar med 100 liter i varje, men det är inte ens en promille av det vatten som strömmar i älven. Så vi tror inte att det här kommer att påverka speciellt mycket, säger projektledare Magnus Bäckström.

Fiskar och yngel kan följa med

I samrådshandlingarna varnas det ändå för att fisk kommer att följa med in i uttaget för bortledning av vatten.

”Störst effekt förväntas på larver, yngel och mindre fisk då dessa har en begränsas förmåga att simma mot en strömriktning jämfört med motsvarande vuxna individer”, skriver Sweco i sin utredning.

Hoppas kunna begränsa risken

Men projektledaren menar att uttagen ska anpassa så att risken för att fisk sugs in begränsas.

– Det kommer att vara silar i älven för att det ska bli låg hastighet där vi suger in vattnet. Jag tror att varken fisken eller fiskarna behöver vara oroliga, säger Magnus Bäckström.

I klippet hör du mer av Magnus Bäckström och ser grafik på hur mycket älvvatten som behövs för stålverket i Boden.