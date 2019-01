Vinnande lag blev team Ximera från Vitryssland med sin skulptur Ecstasy. Alex Olofsson, från Snö- och Kirunafestivalen, läste upp vinnarnas namn och motiveringen som ni kan höra i klippet här.

– Tyvärr fick vi inte med någon bild på pristagarna eftersom telefonens batteri tog slut, beklagar han till SVT.

Deltagare från hela världen är på plats i Kiruna och har under en veckas tid i tuff kyla skapat sina konstverk under den internationella snöskulpturfestivalen som avslutas under söndagen.