Mer skattepengar till enskilda vägar i Piteå

– Syftet med bidraget är att underlätta god väghållning och främja boende och näringsliv på landsbygden. Vi är väldigt nöjda att ha kunnat förenkla ansökningarna och ge fler vägföreningar möjlighet att söka, säger Brith Fäldt, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Omfördelad budget

Enligt kommunalrådet Anders Lundkvist (S) är ambitionen att under mandatperioden fördubbla bidraget till enskilda vägar. I ett första steg ökar bidraget från 900 000 kronor per år till 1 350 000 kronor per år.

Bidraget för vägunderhåll kan betalas ut till enskilda vägar med eller utan statligt bidrag.

– Vi har omfördelat budgeten så att vägar utan statsbidrag får ett högre bidrag per meter väg och på så sätt hoppas vi kunna bidra till förbättrad vägstandard på de enskilda vägarna, säger Brith Fäldt.