Kommunens nya satsning: Vill leva på LKAB:s spillvärme året om

Under sommaren 2020 användes för första gången överskottsvärmen från LKAB:s anläggningar till fjärrvärme i Kiruna. Spillvärmen från anläggningarna har pumpats in i fjärrvärmesystemet under perioden från mitten av maj till mitten av september.

– Det har fungerat över förväntan. Under maj till september har vi i princip bara levt på spillvärme, säger vd Jan Fjordell på Tekniska Verken i Kiruna AB.

Nästa steg våren 2021

Efter första steget är planen att omvandla spillvärmen från LKAB:s anläggningar till fjärrvärme året runt.

– Steg två förväntar vi oss att ta beslut om under våren. Men det förutsätter beslut från LKAB och av oss, säger Jan Fjordell.

En viktig pusselbit har redan bockats av – klartecken från Naturvårdsverket om investeringar för klimatklivet.

Idag används bland annat hushållsavfall som energikälla till fjärrvärmen i Kiruna, men i samband med övergången till mer spillvärme kommer avveckling av avfallsförbränningen börja.

