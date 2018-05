Mordrättegången startar: Man sköts ihjäl

– Det var tal om stängda dörrar från åklagarens sida men den tilltalade önskar öppna dörrar och så blir det också för nu är rättegången igång, säger SVT: reporter på plats.

Det var 2 mars som en 46-årig man hittades skjuten i sin bil på en parkering i Piteå. Samma dag greps och anhölls en 20-årig man, skäligen misstänkt för mord. 20-åringen har i förhör erkänt grov misshandel och vållande till annans död, men bestrider anklagelsen om mord.

Väntade bakom snöhög

I förhör har 20-åringen berättat att han väntat bakom en snöhög på sin egen tomt med ett kulgevär utrustat med kikarsikte. När 46-åringen kom hem till honom och klev ut ur sin bil, så sköt den misstänkte honom i huvudet.

Skadeståndskrav

Under inledningen av rättegången yrkar målsägarbiträdet på 122 040 kronor i skadestånd till dödsboet och försvarsadvokaten meddelar att den tilltalade godkänner det.

Åklagaren yrkar på mord och den tilltalade medger att han orsakat den avlidnes död men bestrider mord.

Kroppen lades i bagageluckan

Just nu går åklagaren igenom en välfylld tidslinje över hur hon menar att mordet ska ha gått till. Åklagaren går exempelvis in på hur den tilltalade ska ha baxat in den dödes kropp i bagageluckan på bilen efter skjutningen samt dragit en påse över huvudet på honom. Hon beskriver också hur han ska ha åkt hem till den dödes hem och för över stora summor pengar till sitt egna konto. Och hur den tilltalade sen ska ha gått till skolan med den avlidnes bilnycklar och bankdosa i fickan. Vid flera tillfällen skakar den tilltalade på sitt huvud när åklagaren lägger fram sina teorier, berättar SVT:s reporter på plats.