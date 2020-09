Nedskräpning i svenska fjällen – vad är dina erfarenheter?

Nedanför Silverfallet i Björkliden finns det en fantsstiskt vacker stenstrand vid Torneträsk.

För några år sedan, vid midsommartid, hade jag och sambon varit och bilat i norra Norge, kört hemåt över Riksgränsen och stannat till och vandrat ned till stranden.

Där satt vi länge i tystnaden och tog in allt det vackra och fridfulla.

Långt bort på stranden såg jag något gult i en låg fjällbjörk.

Jag gick dit.

Jag trodde inte det var sant!

Först trodde jag att det var enstaka skräp som pimplare på isen under vintern fått ivägblåst och inte lyckats fånga in, men när det blev två kassar fulla och jag via bäst-före-datum på korvförpackningar, potatissalladsburkar, senapflaskor och annat kunde konstatera att några totalt hänsynslösa individer firat Midsommarafton på platsen och sedan lämnat ALLT!

Hur tänker sådana människor?

"-Vi tar oss till den där platsen som är så undebart vacker, är där och njuter, sedan förstör vi den och går därifrån!"

Jag städade upp, försöker minnas den vackra platsen, men hamnar tyvärr oftast mest i minnet av hur hänsynslösa mäniskor kan vara....