Nya störningar – vårdpersonal kommer inte åt journaler

Under gårdagen var det IT-störningar i vårdens datasystem och för att lösa problemen planerades ett driftstopp under natten. I samband med driftstoppet uppstod nya problem och just nu pågår en felsökning om vad som hänt.

I samband med detta tvingas personalen använda sig av manuella rutiner eftersom journalsystemet inte fungerar. Region Norrbotten meddelar även att besök och behandlingar inom tandvård, primärvård och specialistvård kan behöva ställas in. Enligt regionen påverkas inte den akuta vården av IT-haveriet.

En liknande krasch skedde för drygt en vecka sedan. Då kom vårdpersonalen inte åt journaler, labbsvar, EKG eller röntgen. Det gick inte heller att ringa Region Norrbotten.

Artikeln uppdateras