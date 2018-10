Person anhållen efter misstänkt gruppvåldtäkt

En anmälan om grov våldtäkt i gällivareområdet kom in till polisen under den gångna helgen. Under tisdagsmorgonen valde polisen att gå ut med uppgifterna och åklagare Kristoffer Sahlin tog över ärendet. Under tisdagen sa han att det handlade om en misstänkt gruppvåldtäkt.

Han ville då inte gå in på hur många som ska ha varit inblandade men uppgav att våldtäkten ska ha skett under söndagsmorgonen den 7 oktober.

Under torsdagen bekräftade åklagaren att en person anhållits misstänkt för våldtäkt. Men han är mycket förtegen om övriga uppgifter.

–Anhållandet skedde på kvällen den nionde oktober. Mer kan jag inte säga, säger Kristoffer Sahlin.

Finns det uppgifter på andra inblandade?

–Det kan jag inte säga, säger Kristoffer Sahlin.