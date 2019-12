Personerna har blivit kontaktade med uppmaningen att det pågår en bedräglig transaktion på deras konto och att de ska kontakta spärrservice via ett telefonnummer. Meddelandet ska ha sett ut att komma från banken. Bedragarna har sedan begärt att få koder från bankdosan eller att personerna ska logga in via Bank ID.

Polisanmälan

De som drabbas av den här typen av samtal rekommenderar polisen att lägga på, kontakta sin bank och göra en polisanmälan.