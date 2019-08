Rån mot butik i Boden

Det var strax innan butiken skulle öppna vid 06.30 som rånaren ska ha kommit in i butiken. Polisen vill i nuläget inte gå in på om rånaren använde sig av något vapen eller tillhygge när han kom in. Hur många anställda som fanns på plats är oklart i nuläget men enligt polisens kommunikatör Maria Linné ska ingen person ha kommit till skada vid rånet.

Rånaren försvann från platsen och polisen jobbar nu med att söka efter honom bland annat genom dörrknackning. Det är oklart om rånaren fick med sig något från butiken i samband med rånet.

Butiksområdet är tills vidare avspärrat.