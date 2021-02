Luleå tappar ambulansflyget – regionalt bolag tar över

Samtliga 21 regioner i Sverige har bildat ett kommunalförbund som ska driva ambulansflyget i landet. Förbundet har köpt in sex stycken jetplan och man ska upphandla piloter och teknisk personal från bemanningsföretag.

– Det här är inget lätt beslut men i princip ser jag det som ett bra beslut, säger regionrådet Kenneth Backgård (SjVP).

Dyrare först – billigare sedan

Norrbotten är det län i landet som nyttjar ambulansflyg mest. 2018 flög ambulansflyget 2001 timmar till en kostnad på 26 400 kronor i timmen, vilket gav en sammanlagd kostnad på 52,8 miljoner kronor.

Blir det billigare med eget flygbolag?

– Initialt med uppstarten blir det något dyrare. Men sedan hamnar man på en lägre kostnad. Jag tror man räknat på 24 000 kronor per flygtimme. Man får mer avancerad utrustning och en säkrare miljö för patienterna för samma pengar, menar Kenneth Backgård.

Luleåstation stängs

Syftet när landets samtliga 21 regioner bildar bolag är att nå en bättre samordning mellan ambulanstransporter på väg och i luften – och på sikt ge lägre kostnader. De sex jetplanen uppgår till en kostnad på 720 miljoner kronor och ska stationeras i Umeå, Stockholm och Göteborg. Trafiken ska vara igång i år.

Det här betyder samtidigt att ambulansflyget i Luleå läggs ned.

– Fördelarna är att vi har 21 regioner som kan samordna verksamheten. Och planen är ansedda som ett av världens bästa ambulansflygplan, säger Kenneth Backgård.

Läkare kritiserar

Läkareföreningen och Vårdförbundet i Västerbotten har i en gemensam skrivelse riktat skarp kritik mot att piloter ska tas in via bemanningsföretag. Man menar att för all annan personal vill sjukvården minimera behovet av inhyrd arbetskraft.

