Det skulle en norrbottnisk kommun få om fastighetsskatten inte gick till staten

I videon svarar Övertorneås kommunalråd, Tomas Mörtberg (C), på vad som skulle ändras om pengarna stannade i kommunkassan. Foto: TT

Övertorneå kommun skulle få in drygt 1,3 miljoner kronor per år om fastighetsskatten från vindkraft gick till kommunen istället för till staten. Kommunalrådet Tomas Mörtberg (C) är inte emot vindkraft om den placeras rätt – men vill gärna ha något tillbaka.

– Annars är vi ju som ett u-land, man placerar dem här och skickar elen någon annanstans, säger han.