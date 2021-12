Så påverkas din faktura av de höga elpriserna

Magnus Tillqvist vid Luleå energi ombeds att räkna på en genomsnittlig lägenhet, ett hus med eluppvärmning och ett hus med annan uppvärmning. För en lägenhetsinnehavare innebär prissvängningarna en knapp 20-lapp under november.

På bilderna kan du se de olika uträkningarna. Där skillnaden jämfört med en normal november visas i rött.

Elfaktura för lägenhet. Foto: Magnus Ziegler/SVT

Elfaktura för villa med eluppvärmning. Foto: Magnus Ziegler/SVT

Elfaktura för villa utan eluppvärmning. Foto: Magnus Ziegler/SVT







Vill lugna elkunderna

Magnus Tillqvist vill dock lugna kunderna.

– Det är en olycklig situation, framförallt för de elkunder som inte har ett fast pris. Men konsekvenserna av de senaste dagarnas höga priser ser än så länge inte ut att innebära några större kostnadsökningar, säger han.

Han berättar att de med börs-el får ett snittpris över månaden. Det vill säga att alla Novembers dagar plussas ihop och delas med 30 dagar. Då får man ett snittpris och det är det som faktureras till kunden.

Ingen skillnad låta bli dammsugaren

Under måndagen nådde elpriset rekordhöga 2,41 kr /kWh. Men för en vanlig kund gör det ingen skillnad om man skulle släcka alla lampor och undvika att dammsuga just under klockslagen med högst pris.

– Vi har cirka 30 000 privatkunder, bara cirka 100 av dem har ett avtal som innebär att de debiteras per timme, säger Magnus Tillqvist.

Värre om det fortsätter

Magnus Tillqvist visar också siffror på hur november månads snittpris sett ut de fem senaste åren. Där ser man att årets uppgång inte genererat det högsta snittpriset. I dag, torsdag den 2 december, har priset återigen gått upp till 1,51 kr /kWh.

Hör Magnus Tillqvists svara på frågan om vad som händer om det blir en höjning en hel månad.