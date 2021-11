Elpriserna på toppnivåer – då slutar elbolaget med fasta avtal

Orsaken till de höga elpriserna just nu är låga temperaturer, svag vind samt att vattenkraften i norra Sverige står still i väntan på att isen lagt sig. Flera elbolag har under hösten valt att sluta med fasta avtal och nu väljer även kommunägda Linde energi att gå samma väg.

– De kraftiga svängningar vi upplevt på elmarknaden det senaste året gör att det finns en stor osäkerhet i elprisutvecklingen och därmed att låsa in sig i ett fastprisavtal. Det gäller både för kunden som riskerar att få betala på tok för mycket för sin el, och för oss som energibolag som behöver räkna med högre kostnader och större riskpåslag, menar Richard Järlstam, försäljnings- och marknadschef på Linde energi.

Enligt Linde energi är också fasta avtal förlegade eftersom kunderna då inte märker när elpriset vid vissa tidpunkter sticker iväg. Vid rörliga elpriser har kunderna själva möjlighet att se när priserna är höga och när belastningen på elnätet är som störst, det tjänar miljön, kunderna och elsystemet på menar Jens Isemo, vd på Linde energi.

– Har man fast pris ger det inga prissignaler och det påverkar sättet att förbruka el, säger Jens Isemo.