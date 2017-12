Samarbete säkrar skidåkning på Dundret

Konflikten handlade om ersättningen till Dundret för träningsmöjligheter för skidgymnasiet alpina elever och Gällivare Sportklubbs Alpina- och Freeskiverksamhet.

Skidgymnasiet och GSK har under hösten tränat i Kiruna och Kåbdalis.

– Det är inte en hållbar situation att ha eleverna på vägarna och vara tvungen att träna på annan ort med sena kvällar som följd. Nu ska vi inleda samtal under våren för att få till en långsiktig lösning som sträcker sig under flera år som ger trygghet för alla inblandade parter, säger Per Wennebjörk, biträdande gymnasiechef.

Avtalet mellan parterna innebär att återstående säsong 2017/2018 är räddad.

”Oerhört positiv för våra barn”

Gällivare Kommun har skapat förutsättningar för verksamheterna genom att tillskjuta medel, vilka tillsammans med Gymnasiets och GSKs resurser ger tillgång till backarna. Totalt omfattas cirka 75 ungdomar i verksamheterna och det är såklart skönt för dem, deras tränare och föräldrar att en lösning har hittats.

– Det känns oerhört positivt för våra barn och ungdomar att vi nu kommit överens för denna säsong, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jeanette Wäppling och tillägger att nu gäller det att få till ett långsiktigt avtal i god tid inför nästa säsong.

– Dundret är en pärla i vår arktiska småstad och det känns bra att tillgången till backarna återigen är säkrad, säger Lars Alriksson kommunstyrelsens ordförande på Gällivare kommuns hemsida.