SAS-strejken slår hårt mot Kirunas turistnäring: ”Just nu kommer inga flyg”

Monica Risenius, vd för turistorganisationen Kiruna Lapland, berättar om den tuffa situationen:

– Just nu kommer inga flyg från SAS och det innebär en osäkerhet hur länge det här ska hålla i sig. Vi får många samtal från turister som frågar sig om de ska tänka om helt i sommar. Vi har också generellt längre vistelser under sommaren och juli är vår högst belagda månad.

Stort intäktstapp

Hon beräknar att intäktsbortfallet ligger på mellan 1 500-2 000 kronor per besökare och natt just under vistelsen. Summan är räknad på boende, mat och aktiviteter.

– Vi ska heller inte glömma att det är oerhört synd för alla våra besökare som planerat länge för att komma hit och sett fram mot att uppleva Kiruna.

I videon berättar Monica Risenius vad Kiruna Lapland kan göra i den situation de befinner sig i.