SD-kritik mot IF Metalls petning av fackordförande i Luleå

IF Metalls förbundsstyrelse beslutade på tisdagen att avsätta SSAB i Luleås fackordförande Ulf Karlström, som nyligen valdes till ordförande för IF Metalls avdelning råjärn på stålverket. Karlström borde som aktiv SD-politiker inte ens ha kunnat väljas som fackordförande, anser IF Metall.

Beslutet att peta Karlström kritiseras hårt av Sverigedemokraterna. Partiet skriver i ett inlägg på Facebook att det är “ett odemokratiskt haveri”.

– Bara för att han har fel partibok så blir han av med uppdraget och det tycker jag är helt fel, säger Magnus Persson till SVT.

– Sverigedemokraterna vill att fackföreningarna ska vara politiskt obundna. Det ska vara engagemanget för medlemmarna som ska vara avgörande när man väljs till skyddsombud eller fackligt förtroendeuppdrag, säger Persson.

Åkesson: ”Skandalöst”

Även SD:s partiledare Jimmie Åkesson är mycket kritisk. “Ett fullständigt sanslöst och skandalöst agerande från fackpamparna i Stockholm”, skriver han i ett inlägg på Facebook.

Tidigare har en lastbilschaufför med uppdrag för SD uteslutits ur Transportarbetareförbundet eftersom Transport ansåg att det politiska engagemanget inte var förenligt med medlemskap. I fjol dömde Stockholms tingsrätt till chaufförens fördel.

Kommer stöttas av partiet

Fallet med Ulf Karlström handlar dock inte om en uteslutning ur förbundet. Magnus Persson säger att han ännu inte har varit i kontakt med Ulf Karlström efter beslutet men säger att partiet kommer att stötta Karlström om han vill driva frågan vidare.

– Vi får se hur det här landar, det beror på hur den berörda personen väljer att hantera det, om han väljer att ta striden eller väljer att kliva av och fortsätta med sitt politiska engagemang, säger Magnus Persson.