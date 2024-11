Se unika svarta haren skutta i Kiruna: ”Blir lite kaxigt”

Under fredagen upptäckte Tove Falck en svart hare utanför sitt hus i Kiruna. Två gånger tidigare uppger jourhavande biologen på Naturhistoriska riksmuseet Didrik Vanhoenacker att han meddelats om svarta harar i just Kiruna. Det var 2019 och 2021 som rapporter kommit in.

Däremot är det nästan uteslutande i Kiruna som svarta harar har upptäckts.

– Det blir lite kaxigt när man ser en svart hare i vinterlandskap, men tyvärr lär den inte överleva rovdjuren när den är så synlig, säger jourhavande biologen.