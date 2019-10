Sköterska fastnade i magnetfält på MR-kamera – är svårt skadad

Det var vid 17-tiden under onsdagen i samband med en magnetkameraundersökning som olyckan inträffade i den mobila MR-vagn som finns vid sjukhusets entré. En patient befann sig i kameran och genomgick en undersökning, men under undersökningen har en röntgensjuksköterska gått in till patienten och då fastnat i det starka magnetfältet som kameran skapar. Sköterskan har fått allvarliga skador och vårdas just nu på intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus.

Patienten fick inga fysiska skador

I ett pressmeddelande skriver Region Norrbotten att två väktare från sjukhuset kom till platsen för att hjälpa till, men även de har fått lindriga skador och är omtumlade. Dock har patienten som befann sig i MR-kameran har inte fått några fysiska skador.

– Vi har en ganska bra bild av vad som har hänt och polisen är inkopplade i och med att det här är en arbetsplatsolycka. Det är en tragisk händelse och röntgensjuksköterskan i fråga har lång erfarenhet, säger Per Berglund, chef division Länssjukvård.

Stoppar verksamheten i vagnen

En magnetresonanskamera skapar ett mycket starkt magnetfält och alla som vistas i undersökningsrummet måste lämna ifrån sig alla magnetiska metallföremål eftersom det starka magnetfältet drar till sig magnetisk metall.

– Just nu väljer vi att stoppa MR-verksamheten i vagnen för att polisen ska kunna reda ut exakt vad som har hänt. Övrig MR-verksamhet i länet fortsätter som vanligt. Jag vill vara tydlig med att en MR-undersökning är säker och att ingen patient behöver vara rädd för att genomgå undersökningen, säger Per Berglund, chef division Länssjukvård.

Polisen utreder

Polisen kommer att utreda olyckan. MR-kameran ägs av företaget Aleris, där även sköterskan är anställd.

– Vi beklagar det som inträffat och att det drabbat ett antal personer, inte minst en kollega. Det viktiga nu är att vi får klarhet i vad som ligger bakom olyckan. Polisen kommer att genomföra en utredning och Aleris kommer att hjälpa polisen på de sätt vi kan. Vi kommer också att genomföra en egen intern utredning för att orsaken till det inträffade ska klarna. MR är normalt en trygg och säker undersökningsform, säger Lars Ahlander, chef för Aleris Röntgen i Sverige.