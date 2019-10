Svåra MR-olyckor – 6-åring dog av flygande syrgastub

• 2001 omkom en sexårig pojke vid en MR-undersökning i USA. Pojken hade nyligen genomgått en operation och skulle undersökas med MR-kameran. Någon hade då glömt kvar en syrgasbehållare i metall i undersökningrummet, torts att det råder ett strikt förbud mot metallföremål i rummet.

Behållaren träffade pojken i huvudet varpå han avled.

• 2005 tog en sköterska in en stol i rummet med kameran vid ett sjukhus i Halland då en patient ville vila benen. Stolen drogs i hög fart mot kameran och sköterskan hamnade emellan och skadades lindrigt i ett ben. Patienten klarade sig oskadd, men kostade sjukvården 250 000 kronor i reparationer.

• 2010 skulle en ettåring föras in i en magnetkamera vid Umeå Universitetssjukhus. Personalen råkade vända både patienten och bordet fel väg. När det upptäcktes och personalen skulle ställa allt till rätta glömde personalen bort att fästa droppställningen med infusionspumparna i förankringslinorna. Det hela innebar att droppställningen med pumpar drogs in i kameran utav magneten, detta innan barnet fördes in. Barnet kom inte till skada. Händelsen anmäldes och ansågs som allvarlig.

• 2014 glömdes en en hjulförsedd övervakningutrustning med en syrgastub kvar i ett rum med MR-kamera på ett sjukhus i Värmland. Syrgastuben och syrgastuben flög och fastnade i MR-kameran. Patienten, som var nedsövd och precis hade kommit ut ut kameran, klarade sig utan skador. Reparerationskostnaderna landade på en miljon kronor.

• 2018 omkom en 32-årig man i Indien. Mannen var på besök på sjukhuset hos en inlagd släkting. Mannen fick då i uppgift av sjukhuspersonal att bära med sig en syrgasbehållare. Av någon anledning kom han in i undersökningsrummet med MR-kameran och sögs fast av det kraftiga magnetfältet. Mannen omkom efter att behållaren slagits sönder mot MR-kameran och mannen andats in innehållet.