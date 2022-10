Skyddsstoppet i Vittangi hävs – pensionär räddar undervisningen

Det var i torsdags förra veckan som skyddsombudet på Vittangi skola utfärdade ett skyddstopp för urskurserna 4-9 när arbetsbelastningen för ett antal lärare blivit ohållbar.

Under måndagen blev det klart att en pensionerad lärare med behörighet kommer att arbeta på skolan de närmaste månaderna. Under tiden arbetar rektorn på skolan att arbeta för en långsiktig lösning och gå igenom de ansökningar som har kommit in.

Enligt ett mail från rektorn till kultur- och utbildningsförvaltningen ska alla scheman i årskurserna 4-9, vilket ska bli klart under tisdagen. Samtidigt görs en plan för hur eleverna ska få sin förlorade undervisningstid.

”När detta är klart är skyddsombundet villig att häva skyddsstoppet”, skriver hon.