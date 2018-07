Oro över åskoväder som drar in över Norrbotten

Under lördagen uppstod hela 14 nya skogsbränder i mellersta och innersta Norrbotten, samtliga ska ha orsakats av att blixtar slagit ner i marken. Flertalet av bränderna startade i bland annat Harads, Gunnarsbyn och Niemisel.

– Just nu har vi sex aktiva bränder och fortfarande de tre stora som dragit förskräckligt stora resurser för oss i Klockarmyren I Jokkmokk, Stourravaare och Sörkaipa vid Polcirkeln i Gällivare kommun, säger Mikael Andersson, ställföreträdande räddningschef i Luleå.

Nytt åskoväder på väg

Enligt väderprognoserna förväntas ett större åskoväder dra in över delar av Norrbotten under söndagskvällen. Tidigare under dagen har samma oväder drabbat delar av Västerbotten, men nu förväntas det alltså dra sig norrut.

Även om det innebär efterlängtade regnskurar, så förväntas det inte leda till att brandrisken minskar.

– Idag har vi lite lägre temperaturer, högre luftfuktighet och svagare vindar. Vi känner oss rätt så hoppfulla för dagen, det som oroar är att det troligen kommer ytterligare åska under kvällen. Inte i hela Norrbotten men i kustlandet och upp mot östra Norrbotten.

Vad krävs det för typ av väder för att brandrisken ska minska?

– Ihållande regn under en längre tid. Får vi fem till tio millimeter regn som en vanlig skur kan ge så gör ingen egentlig skillnad. Det blöter ytan litegrann, men inte djupare ner i marken.

– Vi skulle behöva 40-50 millimeter regn på en och samma plats för att göra någon skillnad för själva brandrisken. Det ser vi inte i prognoserna i dagsläget, däremot kan de här åskskurarna ge rikliga mängder väldigt lokalt.