Tornedalsrådet vill införa gränspass – hela lokalbefolkningen ska få passera

På grund av covid-19 begränsades trafiken rejält in till Finland under våren och under lång tid fick endast arbetspendlare och nödvändig trafik passera finska gränsen.

Civilminister på besök i Haparanda

I lördags öppnade gränsen återigen upp på nytt men redan imorgon, torsdag, förväntas finska regeringen fatta ett nytt beslut i frågan. Än så länge är det oklart hur beslutet kommer att se ut, men det talas om karantänkrav på upp till 14 dagar för de svenskar som reser in till Finland.

I dag var civilministern Lena Micko (S) på besök i Haparanda för att besöka gränsen till Torneå och prata om hur kommunsamarbetet påverkats av pandemin. Tornedalsrådet ska då ha passat på att ta upp deras pågående pilotprojekt som bland annat handlar om regionala undantag.

Vill se gränspass för boende

En sak som Tornedalsrådet vill införa är så kallade gränspass för lokalbefolkningen i gränskommunerna. I videon ovan berättar Tuula Ajanki, vd för Tornedalsrådet, och kommunalrådet Sven Thornberg (C) mer om vad idéen innebär.