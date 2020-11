Två män häktade misstänkta för rån i Luleå

De jämnåriga männen greps under fredagen på Bergviken i Luleå under en insats där flera polispatruller och hundförare deltog. Den ena mannen häktades under tisdag eftermiddag och den andra under onsdag förmiddag.

Inför häktningsförhandlingarna vid tingsrätten i Luleå var misstankegraden grovt rån men brottsrubriceringen har ändrats för dem båda till misstänkt rån.

Att männen häktas på sannolika skäl innebär att det är den högre graden av misstanke för att de har begått brott.

– Männen är häktade men det är inte klart ännu vilken åklagare som kommer att ha ärendet, säger Anna Bergström, vice chefsåklagare.