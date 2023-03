Ung man häktad för misstänkt dubbelmord i Luleå

Under torsdagen fanns den unga mannen nedblodad utanför sitt hem. Han greps av polis med dragna vapen.

Åklagare Åsa Valter berättade till SVT tidigare under dagen att unge mannen tidigt under förhören erkände till mord.

– Han vidgår händelseförloppet och har berättat om vad som har hänt, sa åklagare Åsa Valter tidigare under dagen till SVT.

Unge mannen kom in till häktningsförhandling med händerna rejält bandagerade. Mannen sa ingenting själv under förhandlingen men medgav via sin försvarare begäran om häktning, enligt SVTs reporter på plats.

Åtal ska vara väckt senast 24 mars.