Ändrade resereglerna i Norge inger hopp på Gustavsvik

Campingen, som är en av de största till antalet platser i landet, brukar normala somrar vara belagd med majoriteten norrmän. Vecka 29 och 30 är normalt fullbelagd, natten till fredagen var den fylld till ca 50%.

– Dessa veckor brukar det vara mellan 65-70% av besökarna på campingen som är norrmän, säger vd Ylva Axell.

Anpassat sig

Sommarveckorna är de viktigaste vad gäller anläggningens intäkter. I år har man dock anpassat kostymen inför det förväntade läget.

– Det är under 6-8 veckor under sommaren som vi hämtar in majoriteten av årets omsättning. Fram till sista juni brukar vi alltid göra minusresultat, vilket vi gjort även i år. Men vi har haft 50% färre säsongsanställda i år.

Ingen omedelbar rusning

I och med att gränsen nu öppnats för resenärer utan krav på karantän hoppas de på fler norska gäster. Några timmar efter beskedet hade det dock inte visat sig bokningsmässigt.

– En stor del av sommaren har ju redan gått och många har säkert redan sina semestrar planerade, men vi hoppas ju att den del norrmän väljer att komma hit för vi längtar efter dem, säger Axell.