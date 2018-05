Under morgonen bekräftade polisen att den man som i går togs in för förhör och senare anhölls av åklagare, är samma man som satt anhållen misstänkt för människorov under en kort period för två veckor sedan.

Mannen är i 40-årsåldern och var även då skäligen misstänkt. Mannen har även tidigare varit misstänkt för misshandel mot kvinnan i en tidigare utredning.

Hur mannen ställer sig till misstankarna har polisen ingen information om.

Kvinnan hittades död i närheten av sitt hem i Örebro den 19 maj.