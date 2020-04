Arbetsförmedling i coronatid

Tre vänliga handläggare och en ödslig lokal möter SVT på Arbetsförmedlingens Kundtorg i Örebro vid halvtiotiden på förmiddagen.

– Det har blivit en stor skillnad, säger en av handläggarna.

Coronakrisen har kickstartat myndighetens nya inriktning – få fler att använda digitala kanaler. 30 procent färre medarbetare på plats efter omorganisationen. Omfördelade resurser till en digital era.

– Vi har ju valt att fortsätta hålla öppet så att de kunder som är i kontakt med arbetsförmedlingen men inte kan ta till sig de digitala vägarna till service också har ett sätt att få hjälp, säger Jakob Nilsson, samordnare för Kundtorget.

Kunder strömmar in

Inga annonser om lediga jobb syns på väggarna längre. Men en digital tavla visar hoppingivande att tusentals jobb finns lediga.

Så börjar svängdörren snurra. Allt fler strömmar in. Några med munskydd. En mindre kö bildas. Alla respekterar de tejpade svart/gula avståndslinjerna på mattan.

– I have an appointment, säger en man som kommer in med andan i halsen och visar upp ett meddelande i sin telefon.

– Oh, she will call you. You don't have to come here, you know...

Mannen suckar och säger att det kanske vore en idé att skicka information även på engelska med tanke på alla engelsktalande.

Färre jobb att söka

En kvinna jag träffar är här med sin dotter. Söker jobb i storkök. Har så gjort i fyra år. Fem barn. Blicken hungrig på arbete, själen less på hemmatillvaro.

– Det finns inget. De måste hjälpa mig, säger hon och nickar mot handläggarna bakom borden som ställts upp särskilt för coronaläget.

– Här i Örebro finns inte mycket jobb. Det gjorde det i Södertälje där vi bodde förut. Men här är det lugnare för oss barn. I Södertälje centrum var det stök, säger dottern som går på gymnasiet och läser till frisör.

En man vill ha hjälp med utbetalningarna från Alfakassan. Vill egentligen jobba och har senast gjort det som lärarassistent på en av Örebros grundskolor.

– Jobbar inte där längre. Jag är 64...

En annan kvinna berättar att hon vill jobba med barnomsorg.

Samtligas mur mot arbetsmarknaden är språket.

Trött på att vara hemma

– Jag kan inte vara hemma längre, säger Marzouk El Zaghir.

18 månader har han varit i Sverige. Kom hit från Frankrike. Han talar bra svenska utöver arabiska, franska och lite engelska.

– Det är min fru som lär mig svenska, berättar han.

Hon jobbar inom hemtjänsten. Han söker vilket jobb som helst. Har erfarenhet inom restaurang.

– När jag bodde i Frankrike hade jag jobb hela tiden. Här ingenting. Jag vill jobba, säger han.

Vad tänker du om coronakrisen?

– Den innebär problem för alla människor. Men jag hoppas att den passerar. Att vänta så här är katastrof, säger Marzouk.