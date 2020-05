Bostadspriserna har nästan tredubblats i Örebro län

Mellan 2005 och 2018 ökade kvadratmeterpriset på bostadsrätter i länet med 184 procent, från 6438 kronor per kvadratmeter till 18 292 kronor. Under samma period ökade lönerna med endast 44 procent, från 220 200‬ per år till 318 100 kronor.

Trots att priserna sticker iväg och lönerna halkar efter är många fortsatt positiva till bostadspriserna.

Pär Österholm, professor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Ekonomiforskaren Pär Österholm, som forskar vid Handelshögskolan på Örebro universitet, menar att unga är den grupp som förväntar sig mest av bostadsmarknaden, trots att de har svårt att sig in på den.

Unga är villiga att betala mer

Han menar också att hans forskningsresultat kan peka på att yngre personer är villiga att betala mer för sina bostäder än vad äldre är.

– Det vi hittat i två olika studier av hushållens förväntningar är att yngre dels förväntar sig högre ökningstakt i bostadspriserna och dels förväntar sig en lägre bolåneränta.

– Båda faktorerna ska vara viktiga när man värderar en bostad inför ett köp. Så givet att yngre har högre förväntningar så bör de också vara beredda att betala mer för sina bostäder än andra.

I klippet: Pär Österholm förklarar vad han tror är anledningen till att unga vill lägga mer pengar på sitt boende.