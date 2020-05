Så mycket får du för under två miljoner i varje kommun

Starta klippet för att se flera exempel från Örebro län.

Fakta om villorna i klippet

Askersund

Begärt pris: 1 695 000 kronor

Antal rum: 5 st

Boarea: 123 kvadratmeter

Lekeberg

Begärt pris: 1 595 000 kronor

Antal rum: 5 st

Boarea : 140 kvadratmeter

Karlskoga

Begärt pris: 1 995 000 kronor

Antal rum: 7 st

Boarea: 141 kvadratmeter

Degerfors

Begärt pris: 1 295 000 kronor (såldes för 900 000 kr)

Antal rum: 6 st

Boarea: 233 kvadratmeter

Nora

Begärt pris: 1 995 000 kronor

Antal rum: 7 st

Boarea: 170 kvadratmeter

Ljusnarsberg

Begärt pris: 1 495 000 kronor

Antal rum: 10 st

Boarea: 189 kvadratmeter

Lindesberg

Begärt pris: 1 500 000 kronor

Antal rum: 5 st

Boarea: 113 kvadratmeter

Laxå

Begärt pris: 1 080 000 kronor

Antal rum: 4 st

Boarea: 110 kvadratmeter

Hallsberg

Begärt pris: 1 925 000 kronor

Antal rum: 5 st

Boarea: 144 kvadratmeter

Hällefors

Begärt pris: 450 000 kronor

Antal rum: 5 rum

Boarea: 114 kvadratmeter

Övriga kommuner

Kumla (fanns ej med i klippet)

Begärt pris: 1 495 000 kronor

Antal rum: 4 st

Boarea: 64 kvadratmeter

Örebro

Inga hus i örebro tätort låg ute under två miljoner kronor. Under 2019 såldes totalt fyra villor i tätorten för under två miljoner.