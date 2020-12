Efter höstens uppehåll flyttar patientträningen utomhus – igen

Fysioterapeuten Lena Axelsson Svedell berättar att all träning inom psykiatrin i Örebro har flyttat ut under vintern. Foto: Marcus Titus/SVT

Under våren och sommaren har patienter inom psykiatrin i Örebro haft sin träning ute i Karlaparken tillsammans med fysioterapeuter då delar av den vanliga träningen ställts in under pandemin. Efter att ha kunnat återgå till inomhusträning under hösten har de nya riktlinjerna gjort att gruppträningen flyttat ut igen.