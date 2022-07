Familjefest i Vox-parken bjöd på familjeaktiviteter

I den så kallade VOX-parken, belägen mellan Varberga och Oxhagen, har det historiskt arrangerats en rad olika sommarevenemang som lockat storpublik. Men på grund av pandemin har mycket ställts in och kanske just därför var det extra glada miner i parken under lördagen.

– Det är jätteroligt, säger systrarna Samira och Najma Ahmed i kör efter att de prövat på ponnyridningen.

Politiskt engagemang

Det är en rad föreningar som står bakom familjefesten, som utöver att aktivera barnen har ett politiskt syfte: Diskutera miljöfrågor, renoveringar och hyressättningar.

