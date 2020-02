Fem av tolv kommuner i länet saknar fritidsbank – två vill starta snart

Degerfors, Lekeberg, Hallsberg, Hällefors och Ljusnarsberg är de kommuner i länet som saknar en fritidsbank. I Ljusnarberg vill man dock starta en under det här året.

“För närvarande finns ingen fritidsbank i kommunen. En fritidsbank planeras starta under 2020, utredning gjordes under 2019 och medel har budgeterats för ändamålet under 2020”, skriver Ljusnarsbergs kanslichef, Anders Andersson, i ett mejl till SVT Nyheter Örebro.

Även Hallsberg vill starta en Fritidsbank inom en snar framtid.

“Frågan utreds och vi har idag en lokal för ändamålet och ett löfte om hur vi skulle kunna få överbliven sportutrustning från olika håll. Kvar att utreda är vem som ska driva/bemanna fritidsbanken”, skriver Fredrik Nordvall i ett mejl till SVT Nyheter Örebro.

Föreningar lånar ut

Hällefors har i dag ingen Fritidsbank, istället är det föreningar som lånar ut utrustning. Kicki Johansson, kultur- och fritidschef i Hällefors, skriver i ett mejl att de inte heller har några planer på att starta en Fritidsbank i dagsläget.

“Däremot ser vi över möjligheter att uppmuntra och stötta föreningslivet och eventuellt att kommunens verksamheter kan låna ut idrotts- och fritidsmateriel där det skulle kunna vara naturligt. Exempelvis på fritidsklubb, biblioteket, bowlinghallen eller liknande”.

Inga planer på fritidsbank

Lekebergs kommun har inga planer på att starta en fritidsbank i nuläget, uppger kultur- och fritidschefen Maria Gille.

Degerfors kommun har ingen fritidsbank, men har inte svarat på SVT:s frågor om huruvida det finns planer på att starta en eller inte.