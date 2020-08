Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Katarina Kristoffersson, ordf Örebro Studentkår Foto: Johannes Weckström /SVT

Inställt högskoleprov: ”Kan påverka söktrycket”

Beskedet om att Högskoleprovet hösten 2020 ställs in för att undvika smittspridning av covid-19 tas emot med blandade känslor av studentkåren på Örebro Universitet.

– Det är så klart väldigt tråkigt eftersom det innebär att fler som vill söka sig till universitetet nu inte får chansen, säger Katarina Kristoffersson. Just nu är det ju många som väljer att satsa på studier under coronapandemin.

Men att göra om Högskoleprovet så att deltagarna till exempel inte behöver sitta samlade i en sal utan kan genomföra det på distans är inte heller en bra lösning menar Katarina Kristoffersson. – Det är viktigt att man säkerställer kvalitén och säkerheten vid högskoleprovet och att man blir bedömd på likvärdigt och rättvist sätt. Risken är ju att det blir mer fusk annars. Giltigt i åtta år Under torsdagen aviserade regeringen att giltigheten för högskoleresultat förlängs från fem till åtta år. Detta som ett sätt att ge dem som genomfört provet en möjlighet att bli antagna till utbildningar.

