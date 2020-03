Jobbar du hemifrån på grund av coronaepidemin?

Vi får inte gå in till kontoret om vi inte har särskilt tillstånd från krisgruppen, så nu sitter vi alla hemma - flera hundra personer - var och en sitter på sin egen pinn-stol hemma i köket eller var vi nu kan sitta och jobba online. Varje dag, på eftermiddagen, har vi grupp-fika genom Skype och pratar lite strunt. Det stora samtalsämnet igår var förstås "Corona" och inte minst alla butiker och restauranger som stänger, vilket är så ledsamt. Cheferna tar ett stort ansvar för att höra sig av till alla och höra hur det är och hur det går, och de gör det de kan för att underlätta. Det mesta arbetet fungerar alldeles precis som vanligt, bortsett att vi inte går in i konferensrummen utan istället kopplar upp oss på Skype. Kaffet får man koka själv, så företaget kommer nu att spara in stora summor på det uteblivna kaffedrickandet på kontoret. Men det är inte utan att man tänker på alla de, som nu är på väg att förlora sina arbeten... och på vilken omställning det här kommer bli i samhället framöver. Vi gör vad vi kan för att stödhandla luncher hos våra lokala restauranger, men lunchrestaurangerna runt kontoret måste ha det svårt nu.